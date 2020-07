Uni und Arbeit

Erstsemester fürchten Unistart: "Viele haben Angst davor, benachteiligt zu werden"

Wir haben mit Miguel Góngora, dem ehemaligen Landesschülersprecher Berlins, über seine neue Initiative gesprochen.

Studierende, die zu Hause auf Bildschirme starren, statt mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen Im Hörsaal zu sitzen. Niemanden kennenlernen in der Mensa, keine Lerngruppen, die sich treffen müssen – und die dann zu Freunden werden. Studieren bedeutet gerade, viel Zeit mit sich selbst zu verbringen. Das aktuelle Sommersemester an deutschen Universitäten und Hochschulen findet wegen des Coronavirus digital statt. Ob auch das Wintersemester so laufen wird, ist noch unklar – aber es könnte gut sein.

Schwer ist das für alle. Aber besonders Erstsemester sind betroffen: Sie leben auf einmal in Städten, in denen sie kaum ein soziales Umfeld aufbauen können und sollen an einer Uni lernen, von der sie weder Gepflogenheiten noch Regeln kennen.

Erstsemester fordern Präsenzveranstaltungen

Eine Berliner Initiative, bestehend aus Abiturienten und Studierenden, fordert deshalb, dass Seminare und Tutorien an Berliner Hochschulen im Wintersemester wieder in Präsenzform stattfinden sollen.

Was sich die Initiative davon erhofft, wie sie die Präsenzveranstaltungen durchführen wollen und welchen Herausforderungen sich Studienanfänger und -anfängerinnen nun stellen müssen, haben wir Miguel Góngora gefragt. Der 18-Jährige war bis zum Ende des vergangenen Schuljahres Landesschülersprecher und damit Vertreter für mehr als 350.000 Schülerinnen und Schüler. Miguel hat das Konzept zur Wiederaufnahme der Präsenzlehre gemeinsam mit Student Max Vaid, 19, erarbeitet.