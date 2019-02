Minute 30 bis 40

Sloss kommt jetzt zu dem Part, für den er berühmt wurde. Die Grundidee stammt von seinem Vater: Der glaubt, das Leben jedes Menschen sei wie ein Puzzle, bei dem man die Box mit dem Bild nicht mehr hat – und komplett ratlos ist. Man fängt daher mit den Ecken an: Familie, Freundschaft, Hobbys und Job. Von dort arbeitet man sich in die Mitte vor. Das Mittelstück, so denkt zumindest Sloss' Vater, sei der Partner.

Isi: Ich finde die Puzzle-Metapher treffend. Mein Partner ist mein Lebensmittelpunkt. Seit ich Teenager war, gab es nur eine kurze Phase, in der ich solo war und in der Zeit habe ich mich tatsächlich etwas unvollständig gefühlt. Ich kenne aber auch Langzeit-Singles, die super alleine zurechtkommen. Ohne Partner ist man also nicht zwangsläufig ein "kaputtes Puzzle", wie Sloss zunächst annimmt.