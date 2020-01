bento: Als du vor ein paar Jahren in "Get Out" die Hauptrolle spieltest, wo es auch um Rassismus in den USA ging, gab es ein paar kritische Stimmen – darunter Samuel L. Jackson – die sich beschwerten, dass du eben kein schwarzer Amerikaner, sondern Brite bist...



Daniel: Stimmt, das hat mich damals ein wenig irritiert und traf mich unerwartet. Aber ich habe das dann so hingenommen und mich einfach darauf konzentriert, nach vorne zu blicken.

Es ist ja nicht so, dass ich mir bei einer solchen Rolle vornehme, einen musterhaften Afroamerikaner zu spielen. Sondern eine spezifische Figur, also in "Queen & Slim" eben diesen Kerl aus Cleveland, der beim Großmarkt einkauft und auf Tinder-Dates geht. Da geht es mir dann darum, aus was für einem Elternhaus er kommt oder auf welche Schule er gegangen ist, nicht darum, dass er Amerikaner ist.