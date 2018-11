In einem Sozialexperiment will die Schauspielerin und Moderatorin zeigen, wie bereits bei Siebenjährigen konservative Rollenbilder verankert sind. Eine Genderforscherin, ein Hirnforscher, eine Erziehungswissenschaftlerin und ein Schulsport-Experte unterstützen sie in der Sendung – und erklären, woher die Klischees kommen und wie man sie ändern kann.

Die Sendung von Collien Ulmen-Fernandes heißt "No more Boys and Girls" und läuft am Donnerstag auf ZDFneo. Wir haben sie vorab gesehen.

Lohnt das Einschalten? In einem anderen Experiment sollen die 24 Grundschülerinnen und Grundschüler Figuren malen und ihnen Namen geben. Die Kinder greifen zu den Bunstiften – und malen einen männlichen Piloten und eine weibliche Gärtnerin.