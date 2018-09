"Captain Marvel" ist der erste Film mit einer weiblichen Hauptrolle für das "Marvel Cinematic Universe".

Und das nach über zehn Jahren und 20 Filmen. Dafür ist das Franchise in der Vergangenheit oft in Kritik geraten.

So haben DC und Warner Brothers beispielsweise bereits in ihrem dritten Film, nämlich "Wonder Woman", gezeigt, dass starke Frauen auf der Leinwand mindestens genauso gut funktionieren, wie ihre männlichen Kollegen.

Ein Solo-Film für die Marvel-Heldin "Black Widow" ist angekündigt, einen genauen Starttermin gibt es jedoch bisher nicht.