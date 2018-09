So ist "Bridget Jones’ Baby“ ein idealer Film für alle, die sich in den vergangenen fünfzehn Jahren nicht weiterentwickeln wollten. Die nach wie vor glauben, Frauen über 40 wären per se schadhafte Ware. Die auch nach etlichen gescheiterten Versöhnungsversuchen immer noch diesem einen Ex-Partner (in Bridgets Fall: Mark Darcy) hinterhertrauern, der nicht den Mut hatte, zu seinen Gefühlen zu stehen.

Die denken, dass Mütter ab dem Moment der Entbindung vom öffentlichen Leben ausgeschlossen wären und nur noch daran partizipieren dürfen, wenn gerade wieder eine Taufe in der Kirche ansteht. Trotz so mancher komischer Sequenz bleibt einem das Popcorn in regelmäßigen Abständen im Hals stecken.