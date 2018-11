3. "Under Pressure"

Der "Bohemian Rhapsody"-Regisseur Bryan Singer war 2017 gegen Ende der Dreharbeiten plötzlich in den Schlagzeilen. Er wird angeklagt, 2003 einen Minderjährigen vergewaltigt zu haben. Das ist für Singer aber alles andere, als etwas neues: Bereits 1997, 2000 und 2014 musste sich Singer gegen solche Vorwürfe verteidigen; er hätte 14- bis 17-jährige Jungs entweder missbraucht oder vergewaltigt.

Aus seiner Position als Regisseur von "Bohemian Rhapsody" wurde er fast zur gleichen Zeit gefeuert - offiziell wegen seines plötzlichen Verschwindens. Inoffiziell für sein problematisches Verhalten am Set. Für die letzten 16 Drehtage übernahm Dexter Fletcher den Regiestuhl, aber eine Regel der "Directors Guild" verlangt, dass Bryan Singers Name als einziger Regisseur im Abspann gerühmt wird.

Spätestens seit den Vorwürfen gegen Kevin Spacey wurde auch in deutschen Medien darüber diskutiert, ob man die Werke von mutmaßlichen Sextätern in vollen Zügen genießen mag. Dieser moralische Druck auf jeden Zuschauer wächst noch weiter, wenn selbst auf der Leinwand gegrapscht wird. Ein unbelangbarer Freddie Mercury nimmt sich eben, was er gern hätte. Ausgerechnet Bryan Singer hat diese Momente inszeniert – und es ist schwer, das zu vergessen.

4. "We Will Rock You"

Zu guter Letzt bleibt der Hit "We Will Rock You". Im Grunde ist er Queens Antithese zur "Bohemian Rhapsody". Denn mit "Bohemian Rhapsody" wurde ein echtes Risiko eingegangen und etwas Verrücktes gewagt. Das ist heute in der Musik und den meisten Kunstformen schwieriger und seltener geworden.

Das Prinzip hinter der Single "We Will Rock You" hingegen war simpel und wird schon beim Komponieren im Bandgespräch verraten: Jeder Dahergelaufene kann doch klatschen und stampfen, erklärt Brian May. Und so kann jeder auch "We Will Rock You" genießen und selbst performen. Es ist eine Liebeserklärung an Otto Normalverbraucher.

Das allein wäre kein Problem, aber die Ironie dieses Films ist, dass er die Gruppe so dringend als revolutionäre Gegen-den-Strom-Schwimmer zeigen will. Als eine Band, die sich bei der BBC weigert, Playback zu singen, deren Drag-Video von MTV zensiert wird. Eine Band die sich selbst als "misfits, playing for other misfits" bezeichnet. "Außenseiter spielen für andere Außenseiter."

Dabei haben sie in diesem Film gar kein Interesse an Regelbruch, Drag oder anderen Misfits. Ihr sehnlichster Herzenstraum ist, eines Tages vor einer schier unüberschaubaren Masse aus Niemands-Publikum aufzutreten, das (in der Postproduktion mit CGI geschaffen) im Wembley-Stadion zu Zehntausenden im Gleichtakt "We Will Rock You" klatscht, stampft und kauft.