Ihren Frust gleichen die Rassisten aus, indem sie sich selbst zu „Rittern des Klans“ stilisieren. Klan-Chef David Duke führt gar den Titel "Grand Wizard" – wörtlich: "großer Zauberer" – und meint das völlig ernst. „Was macht ihr Jungs so?“, fragt Undercover-Ermittler Flip in einer Szene. "Kreuze verbrennen!", antwortet ein Klan-Mitglied stolz.

Soll man als Zuschauer da lachen oder weinen? Wie beim Blick in die Nachrichten ist man sich nicht sicher: Denn die Klan-Mitglieder erinnern durchaus an Pegida-Anhänger, die in Facebook-Gruppen darüber fantasieren, die Kanzlerin zu stürzen oder an Reichsbürger, die ihr Grundstück zum souveränen Staat erklären. Es wäre ein Leichtes, sie als Witzfiguren und Spinner abzutun. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht – und diese Gratwanderung gelingt Spike Lee meisterhaft.