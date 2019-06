"Rachel, Jack and Ashley Too" lässt kein Klischee aus: Eine 15-Jährige ohne Freunde, die sich in eine virtuelle Freundschaft flüchtet, ihre davon genervte ältere Punkrock-Schwester, die gierige Tante, die das Talent ihrer Nichte ausbeutet.

Fans verteidigen das alles damit, wie "meta" die Episode ja sei – "Black Mirror"-Mastermind Charlie Brooker habe genau die negativen Reaktionen hervorbringen wollen und so den Fans den Spiegel vorhalten wollen. Er spiele nur mit den Erwartungen, die Zuschauerinnen und Zuschauer an die Serie hätten.

Selbstverständlich muss "Black Mirror"-Mastermind Charlie Brooker beim Schreiben bewusst gewesen sein, dass er sich in neues Territorium begibt. Dass zumindest die zweite Hälfte von "Rachel, Jack and Ashley Too" fast genauso auf dem Disney Channel hätte laufen können – wenn man einmal von der vulgären Sprache von Ashley Too absieht.

Aber meta allein macht noch kein gutes Fernsehen. Natürlich gibt es in gewisser Hinsicht auch in dieser Episode dystopische Elemente – die Ausnutzung von Teenie-Stars durch Erwachsene, wie es sie auch in der realen Welt gibt, wird hier bis zum ultimativen Freiheitsentzug auf die Spitze getrieben. Doch diese Erkenntnis verbirgt sich hinter einer vollkommen absurden Story.

"Black Mirror" hat in der Vergangenheit gezeigt, dass die Folgen auch nicht immer nach dem gleichen Schema ablaufen müssen, dass sie uns nicht immer verstören müssen, um zu beeindrucken: Die Episode "San Junipero" aus Staffel 3 etwa zeigt mögliche positive Seiten von Zukunfts-Technologien: eine simulierte Realität, in der Verstorbene weiterleben können – gelobt wurde die Folge insbesondere für ihren positiven Ton.

Trotzdem entfernt sich die Serie in ihrer fünften Staffel immer weiter von ihren ehemaligen Strukturen. Klar, bei "Black Mirror" varrieren die Themen und Genres der einzelnen Episoden schon immer erheblich. Doch eines gaben sie den Zuschauerinnen und Zuschauern immer mit: etwas zum Nachdenken. Ob über Social-Score-Systeme, wie sie in China bereits zum Einsatz kommen oder die Gefahren von Künstlicher Intelligenz. Doch Themen, die zum wirklichen Nachdenken anregen, gibt es in den neuen Folgen nur wenige – und bei der letzten möchte man vor allem eins: Abschalten.