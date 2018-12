1 Was ist das Besondere an "Black Mirror – Bandersnatch"?

Jede "Black Mirror"-Folge zeigt eine abgeschlossene Geschichte mit eigenen Protagonisten. Einzelne Folgen hatten dabei durchaus auch schon Überlänge. Den bisherigen Rekord hält die Episode "Von allen gehasst" (Staffel 3, Folge 6) mit 89 Minuten.

"Bandersnatch" soll mit 90 Minuten jetzt als Netflix-Film gelten (The Hollywood Reporter). Der Film soll dabei für sich alleine stehen und nicht ein Teil der für Anfang 2019 erwarteten fünften Staffel sein.

2 Dieser "Black Mirror"-Film soll erstmals interaktiv sein. Was heißt das?

Wie Esquire herausgefunden haben will, soll "Bandersnatch" die erste interaktive, beziehungsweise "choose your own adventure"-Geschichte von "Black Mirror" sein. So soll der Film zwar 90 Minuten lang sein, es soll allerdings über 300 Minuten Material geben. Zuschauer sollen während des Films an mehreren Stellen die Möglichkeit bekommen, selbst zu entscheiden, wie es weiter geht.