Netflix hat den Film nicht mit "Choose Your Own Adventure" beworben, aber Hauptcharakter Stefan bezeichnet ein Buch im Film als "Choose Your Own Adventure-Book". Für Chooseco ist klar, dass dieser Satz bei Zuschauerinnen und Zuschauern zu Verwirrung führt.

In einer Pressemitteilung des Verlags heißt es, dass die Verwendung der "Choose Your Own Adventure"-Marke in Zusammenhang mit "expliziten Gewaltdarstellungen" die eigenen Buchverkäufe massiv gefährde.