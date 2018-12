Letztendlich wurde "Bandersnatch" von Menschen mit begrenzten Mitteln und begrenzter Zeit gedreht. Darum konnten natürlich nicht zu viele Handlungsverläufe ausführlich parallel produziert werden. Insgesamt liegen aber etwa 300 Minuten Filmmaterial vor, für alle möglichen Handlungsverläufe, nach allen verfügbaren Entscheidungen (bento).

Manchmal liegen nur 90 Sekunden, manchmal fünf Minuten zwischen den Entscheidungen, die der Zuschauer treffen muss.

Es lässt sich also selbst ausrechnen, dass da nicht viel Spielraum ist und keine allzu krassen Abweichungen von der Kernhandlung möglich sind.

Und so ist es mir beim Ansehen mehrfach passiert, dass ich Szenen mehrmals gesehen habe (natürlich mit leichten Abwandlungen, denn die Beteiligten hatten plötzlich Déjà-vus), wieder die gleiche Frage gestellt bekommen habe und mich so anders entscheiden konnte. So wurde meine Version von "Bandersnatch" nun also doch in eine vorgegebene Richtung gedrückt – auch wenn es dann doch verschiedene Enden gibt.

Ein interaktiver Film in der Form ist ein spannendes Experiment – aber auch anstrengend.

Dass ich nach einer falschen Entscheidung Szenen nochmal sehe, ist höchstwahrscheinlich dem Bild des Videospiels zu verdanken. Ich habe ein Leben verloren, ich darf es nochmal versuchen – halt wie in einem Videospiel, um das es in dem Film ja geht. Der ganze Film ist irgendwie auch ein Videospiel.



Ja, ein schönes, passendes Bild. Und ein spannendes Experiment.

Aber seid vorgewarnt: "Bandersnatch" ist nichts, was ihr heute Abend mit euren fünf Freunden mal eben gucken könnt.

Ohne zu viel von der Handlung verraten zu wollen: Sogar im Film stellen Stefan und sein Kollege fest, dass man manche Spiele am besten alleine entwickelt. Diesen Film guckt man auch am besten alleine. Und konzentriert.

Aber dann ist er wirklich spannend und ein interessantes Erlebnis.

Hier ist der Trailer zu "Black Mirror – Bandersnatch":