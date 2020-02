Haha

Freitag, der 13. ist, wenn du im Flixbus einpennst und erst in Paris aufwachst

Eigentlich wollte Sebastian nur mit dem Flixbus heim. Von Frankfurt zurück nach Augsburg. Aufgewacht ist er kurz vor Paris. Das erste, was er hört: Den Gebetsruf aus dem Video, das die Jungs in der Reihe vor ihm auf ihrem Handy anschauen. Draußen staut sich der Pendlerverkehr in die Pariser Innenstadt. Es ist noch dunkel.

Sebastian fällt dazu nur eins ein: "Freitag, der 13."