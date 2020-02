Fünf Jahre nach Staffel 12 kommt jetzt eine Fortsetzung. Warum?

Sat.1 provozierte – in weiser Voraussicht – mit Slogans wie "Du bestimmst, was ein Mensch wert ist" zumindest ein kleines bisschen Shitstorm-Aufmerksamkeit für das ausgelutschte Format. (RND)

20 Jahre ist es bereits her, dass mit "Big Brother" so etwas wie die Mutter aller Reality-Shows das erste Mal im deutschen Fernsehen gezeigt wurde. Das Internet kam bei den meisten höchstens in ISDN- statt Glasfaser-Geschwindigkeit an, das iPhone und Facebook waren noch nicht erfunden und der Angstmacherei vor internationalem Terror hatte in westlichen Demokratien noch kein gesteigertes Interesse geweckt, die Bürger zur Wahrung des "Supergrundrechts Sicherheit" flächendeckend zu bespitzeln.