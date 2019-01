In die Kinos soll "Berlin, I Love You" im Mai kommen, in zehn Episoden soll es um Romanzen und Liebe in der Hauptstadt gehen. Mit einer internationalen Starbesetzung wartet der Film wie seine Vorgänger ebenfalls auf – Keira Knightley, Renée Zellweger, Orlando Bloom und Sophie Turner sind nur einige der Namen.

Hier sind 6 Dinge, die wir jetzt schon über "Berlin, I Love You" wissen:

1 Trotz des internationalen Star-Aufgebots dürfen Deutschlands wichtigste Promis nicht fehlen.

Darum muss natürlich bei einer der Episoden Til Schwieger Regie führen. Überhaupt sieht der Trailer stellenweise aus wie für eine Schweiger-Schmonzette. Aber damit nicht genug, auch dabei ist Veronica Ferres. Ihr Rollenname in "Berlin, I Love You" lautet übrigens, kein Witz, Else Speck.