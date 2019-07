Was wäre, wenn die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen und zusammen mit Japan die USA eingenommen hätten? Ganz New York in Hakenkreuz-Flaggen gehüllt? Polizisten in SS-Uniformen? Dieses neue dystopische Szenario inszeniert "Man in the High Castle" wahnsinnig gut. Und genau das ist das Problem. Denn bis auf eine außergewöhnliche Idee und der Faszination am Grauen hat die Serie rein gar nichts zu bieten. Die flache Story fällt in der ersten Staffel bloß nicht sofort auf, weil das Setting so spannend ist.