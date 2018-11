"Prison Break" startet – das behaupten zumindest viele – richtig stark. Ich habe schon in den ersten Folgen meine Zweifel gehabt, dass die gut durchtrainierten Models – ääh – Knastis mich lange begeistern können. Wer dem abstrusen Plot von auf Körpern tätowierten Gefängnis-Bauplänen aber doch etwas abgewinnen kann, wird spätestens in Staffel 3 so richtig enttäuscht.

"Warum ist Staffel 3 so scheiße?" fragen viele Nutzer in Serienforen – die Antwort ist einfach: Weil die Serie gut ankam, wurde die Handlung maßlos gedehnt und gestreckt, um immer mehr davon senden zu können. Und dann kam der Autorenstreik von 2008. Und so darf man in Staffel drei dabei zusehen, wie die Handlungen der lieb gewonnen Ausbrecher nicht mehr von ihren Erfinderinnen und Erfindern, sondern (wahrscheinlich) von einer Bande nicht sehr gut dressierter Affen geschrieben werden. Ein Desaster, das ehrlich betroffen macht. Vor allem, wenn man nach dem starken Auftakt gespannt war, wie es weitergeht.