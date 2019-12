Gerechtigkeit

Blind einkaufen, mit dem Rolli verreisen, Jobsuche mit Tics: Wie geht das eigentlich?

Ganz alltägliche Dinge können für Menschen mit Behinderung zu großen Herausforderungen werden. Denn an vielen Stellen sind die Städte, die Infrastruktur oder auch die Freizeit-Angebote noch nicht barrierefrei. Menschen ohne Behinderung haben oft gar keine Vorstellung davon, wo es im Alltag bei der Inklusion hakt.

Blind shoppen gehen

Wenn man an einen sehbehinderten Menschen denkt, der shoppen geht, kommen vermutlich bei vielen Fragen auf. Zum Beispiel: Wie findet man die passende Klamotte, ohne sie zu sehen? Aber soweit muss man erstmal kommen. Denn am Anfang steht eine ganz andere Herausforderung. Man muss sich in der Fußgängerzone zurechtfinden. Die blinde YouTuberin Ypsilon hat das für ihre Follower in der Kölner Innenstadt mit einem Beitrag begleitet. Und wie das eben immer so ist, ist die Fußgängerzone natürlich ordentlich voll. Das heißt, zum einen muss sie höllisch aufpassen, nirgendwo anzustoßen, zum anderen will sie niemanden über ihren Blindenstock fallen lassen. Alles in allem eine Konzentrations-Meisterleistung. Ganz nebenbei muss sie natürlich das Geschäft finden, das sie sucht. Dabei kommen blinde Menschen meist nicht drum herum, andere Menschen nach dem Weg zu fragen. Aber wie beschreibt man einem blinden Menschen am besten den Weg?? „Da vorne bei dem roten Schild“ oder „Da entlang!“ in Kombination mit einer Geste, bringt jemanden, der nichts sehen kann, natürlich nicht weiter. Ypsilon nimmt es mit Humor. „Können sie mir vielleicht sagen, das wievielte Geschäft es ist?“.

Im Laden orientiert sich Ypsilon mithilfe der Verkäufer und fragt sich nach dem Gesuchten durch (graue Sneaker). Sie lässt sich Farben beschreiben, Material und Form kann sie selbst durch Fühlen beurteilen. In diesem Fall wusste sie schon ziemlich genau, was sie wollte, das reine Schlendern und durch die Auslage wühlen ist da schon etwas schwieriger, denn die Läden sind sehr unterschiedlich und die Waren sind nicht immer logisch sortiert.

Das ganze Erlebnis könnt ihr im Video verfolgen: