Wenn ein Durchschnittsmensch seine Lieblingsfilme und -songs des Jahres 2018 bei Facebook verkündet, gibt es ein paar Likes, vor allem von Mama und diesem einen Kommilitonen, der eh alles mag. Wenn aber Ex-US-Präsident Barack Obama das tut, ist alles anders. Wie jedes Jahr kurz vor Silvester hat Obama auf seiner Facebook-Seite eine Liste veröffentlicht, die zeigt, was er besonders gerne geschaut, gelesen und gehört hat.

Das kann auch daran liegen, dass Barack Obama für einen Mann Mitte 50 einen ziemlich hippen Geschmack hat. Oder weil der Unterschied zu Donald Trump einfach so verdammt krass ist. Der hat bislang noch keine Liste mit seinen Lieblingsbüchern veröffentlicht. Deswegen haben wir uns die Listen von Barack Obama mal genauer angeschaut.

Die Bilanz: Nach gerade mal 20 Stunden wurde der Beitrag fast 40.000 mal geteilt , 135.000 Likes gab es obendrauf. Ganz offensichtlich kommt der Mann immer noch gut an.

6 The Death of Stalin

6 The Death of Stalin

8 If Beale Street Could Talk

8 If Beale Street Could Talk

9 Leave No Trace

9 Leave No Trace

10 Minding the Gap

10 Minding the Gap

11 The Rider

11 The Rider

14 Support the Girls

14 Support the Girls