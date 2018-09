Als Kinder waren Jerry und seine Freunde unzertrennlich. Eine Tradition haben sie sich bewahrt: Jedes Jahr im Mai spielen die Freunde fangen. Wer "dran" ist, reist schon mal quer durchs Land, um die anderen aus dem Unterholz anzuspringen oder im Büro abzupassen. Nur Jerry ist in all den Jahren kein einziges Mal gefangen worden. Und ausgerechnet er will das Spiel nun aufgeben. Dass die Clique ihn vorher wenigstens ein mal erwischen will, versteht sich da fast von selbst.

Die Jagd auf Jerry gestaltet sich kurzweilig und witzig; ganz nebenbei erzählt "Catch me" aber auch eine rührende Geschichte über Freundschaft.

Bad Spies

Wenn der Partner nach einem Jahr Beziehung per SMS Schluss macht, ist das schlimm genug. Für Audrey in "Bad Spies" kommt es allerdings noch dicker: Ihr Ex war Geheimagent. Und ausgerechnet in Audreys Wohnung hat er einen USB-Stick deponiert, hinter dem die halbe Welt her ist. Plötzlich stecken Audrey und ihre BFF Morgan mitten in einem internationalen Spionagekomplott – und die haben keine Ahnung, wer die Guten sind und wer die Bösen.