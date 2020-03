Es lässt sich kaum aushalten: In "Bad Banks" könnte es jede Minute zu Ende sein, dann bricht die Börse zusammen, dann sind Milliarden futsch, dann ist Jana erledigt. Es gibt viele Gründe, warum diese Serie mitreißt.

1. Weil Paula.

Die Nacht, in der ich mich in Paula Beer verknallte, dauerte lang: Ich schaute ihr vier Stunden zu, schlief ein paar Stunden, schaute dann die letzten beiden Folgen vor der Arbeit. Für Paula Beer hatte ich mir den Wecker gestellt.



Sie ist 22, fünf Jahre jünger als ich, doch bringt sie in wenigen Stunden all die Emotionen rüber, die andere in einem ganzen Leben nicht fühlen: Sie ist verliebt, dann rücksichtslos. Der rasante Aufstieg im Job, die Panikattacken, ihre Schreie, die Gehässigkeit. Der kühle Kopf, das Blut, das von überall fließt, als sie verprügelt wird. Die anfängliche Unsicherheit gegenüber der letzten Folge, in der sie mit kalter Härte über die hinwegfegt, die sie behindern.