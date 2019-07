"Früher habe ich auch den 'Bachelor' gesehen, aber mittlerweile sehe ich nur noch die 'Bachelorette'. Mit einer Frau, die aus Männern auswählt, wer am besten zu ihr passt, kann ich mich einfach besser identifizieren und mitfiebern als mit einer Kandidatin, die vom Bachelor ausgewählt wird.

Die Flirtversuche und Anmachsprüche der Männer sprechen mich persönlich aber gar nicht an. Gerda und die Bachelorettes der letzten Staffeln beeindrucken mich hingegen viel mehr. Sie haben ein großes Selbstbewusstsein und scheinen genau zu wissen, wie sie sich eben nicht von Männern behandeln lassen wollen.

Wenn ich die 'Bachelorette' schaue, fühle ich mich ein bisschen wie eine 'Klischeefrau' und genieße das. Das bedeutet für mich, dass man sich solche Unterhaltungssendungen – wie auch 'Germany’s next Topmodel' – einfach gerne ansieht und Spaß daran hat, darüber zu klatschen und zu tratschen. Ich finde es ganz spannend, mich in die Bachelorette hineinzuversetzen, über die Männer zu urteilen, mich zu fragen, wen ich nett finde und wer so gar nicht geht. Ich tratsche sonst zwar auch gerne mit Freundinnen über solche Themen, kann das bei der 'Bachelorette' aber so richtig rauslassen. Ich glaube, das ist mehr so ein Frauending.

Gerda hat zwar die Überhand und kann aktiv entscheiden, auf der anderen Seite werden sehr einseitige Bilder vermittelt. Zum Beispiel, wenn Gerda besonders lange in einem kurzen Kleid gezeigt wird.

Klar, die Serie muss einen Unterhaltungswert haben, um im Fernsehen erfolgreich zu sein, deshalb glaube ich, kommen die Geschlechterrollen und die Bilder, die von Männern und Frauen vermittelt werden oft verkrampft und fast schon ein wenig künstlich rüber. Ich vermute aber, dass sich das ändert, sobald die Kameras weg sind und die Bachelorette und der Gewinner dann tatsächlich die Chance haben, auf Grund von dieser Basis eine ernsthafte Beziehung aufzubauen.