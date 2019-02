Haha

Menschen im Netz rätseln, wie schnell man ein Huhn schlagen müsste, damit es direkt gegrillt ist

Im Netz wird möglich, was sonst nur in James-Bond-Filmen passiert: Die Grenzen der Physik werden überwunden. Oder zumindest diskutiert. Wie immer an Orten, wo viele Menschen zusammenkommen, die a) viel Zeit und b) ein hohes Selbstbewusstsein haben, wird irgendwann der größte Mist erörtert. Eine Frage beschäftigt das Netz derzeit besonders:

Wie schnell muss ich ein Huhn schlagen, damit es automatisch gegrillt ist?

Was selten dämlich klingt, muss theoretisch möglich sein: Kinetische Energie – also die Energie, die ein Objekt durch seine Bewegung erhält – lässt sich in thermische Energie umwandeln. Es wird also heiß.

Entsprechend müsste es doch möglich sein, ein (bereits totes) Huhn so stark in Bewegung zu versetzen, dass es direkt gut durch ist. Genau diese Frage stellte nun jemand der reddit-Community "KeineDummenFragen".