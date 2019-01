Was ist "Babylon Berlin" noch gleich?

Die Serie spielt im Jahr 1929/1930 in Berlin – also in der Zeit, zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg: Die Hauptfigur der Serie, Kommissar Gereon Rath, ermittelt für "die Sitte", beschäftigt sich also mit Sexualdelikten und Moralverstößen.

Sein Einsatz im ersten Weltkrieg hat ihn als gebrochenen Mann zurückgelassen, seine Erinnerungen und zitternden Hände betäubt er mit Morphium.

"Babylon Berlin" ist vor allem Gesellschaftskritik, Psycho-Thriller, Krimi und Historiendrama.

Worum geht es in der dritten Staffel, für die das Komparsen-Casting ist?

Die Handlung soll zehn Monate nach den Geschehnissen der ersten beiden Staffeln ansetzen und Inhalte des Buches "Der stumme Tod" von Volker Kutscher aufgreifen. Gereon Rath muss dort an einem Filmset ermitteln, an dem eine Schauspielerin von einem Scheinwerfer erschlagen wurde. War es ein Unfall – oder doch Mord? (KiWi Verlag)