Worum geht es überhaupt in "Babylon Berlin"?

Die Serie spielt im Jahr 1929 in Berlin – also in der Zeit, zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg: Die Hauptfigur der Serie, Kommissar Gereon Rath, ermittelt für "die Sitte", beschäftigt sich also mit Sexualdelikten und Moralverstößen.

In diesen schwierigen Zeiten der Weimarer Republik will er für Recht und Ordnung sorgen – irgendwo zwischen Sexpartys und Revolutionsbestrebungen. Sein Einsatz im ersten Weltkrieg hat ihn als gebrochenen Mann zurückgelassen, seine Erinnerungen und zitternden Hände betäubt er mit Morphium.

Eng an seiner Seite arbeitet Charlotte Ritter, die tagsüber als Hilfskraft im Morddezernat Tatortfotos katalogisiert. Und auch nachts trifft er bei seinen Ermittlungen unerwartet auf sie.