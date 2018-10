Ansonsten: Armut, Krankheit, Blutmai in Berlin. Auf der Oberfläche und im Trailer mögen glitzernde Partybilder dominieren, aber darunter überwiegen das Elend und die Kloake.

Alle sind so allein.

Das ist wahrscheinlich das Allerschlimmste. Wenn die größte Wärme und Nähe, die in den beiden Folgen zwischen zwei Figuren auszumachen ist, per Brief kommuniziert wird, dann sagt das ziemlich viel über das Verhältnis der Figuren untereinander.

Zwar wechseln Gereon und seine Vermieterin Elisabeth bei einem Schnaps ehrliche Worte über Kriegserfahrung und Leid, aber später tuschelt sie mit einem anderen Mieter darüber, ob man sich von Gereon in Acht nehmen muss.