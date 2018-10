Die Atmosphäre: Berlin, Berlin!

Die Serie schreit praktisch mit jeder Totale: Seht her, es ist Berlin! In den 1920ern! Genauso dreckig und lebendig und wunderbar wie heute!

Es ist wohl kein Zufall, dass die Handlung 1929 startet – in jenem Jahr, in dem Döblins Berlin Alexanderplatz erschien. Der Versuch, ein ebensolches Stadtporträt zu zeichnen, könnte gelingen. Also irgendwo zwischen weiten Totalen von eben jenem Alexanderplatz, die an Downton Abbeys Besuche in London erinnern, von dunklen Szenen in heruntergekommen Hinterhäusern und ausufernden Partyszenen, in denen auch Gatsby und Co. nicht fehl am Platze wären.