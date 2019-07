Ich versuchte, den Bericht einzuordnen. Ich bin zwar Fan, aber auch Feminist, ich bin ein Mann, der Opfer sexueller Übergriffe in seinem Bekanntenkreis hat. Für mich war klar: Ein "Nein" ist ein "Nein" und hat verdammt nochmal beim ersten Mal akzeptiert zu werden.

Andererseits ... ja, was eigentlich?

Wer keinen Konsens für sexuelle Handlungen hat, sollte nachfragen. Und wer nicht nachfragt, aus Angst, die andere Person könnte "Nein" sagen, sollte sich darüber klar sein, dass genau das übergriffiges Verhalten ist. Dass man gerade etwas tut, was die andere Person nicht will.

Warum suchte ich trotzdem nach Gründen, Ansari in Schutz zu nehmen?

Nach den Vorwürfen legte er die Produktion seiner Serie "Master of None" vorerst auf Eis und verschwand fast ein Jahr aus der Öffentlichkeit. Seine Ende 2018 gestartete Stand-Up-Tour "Working on new Material" fand noch unter Ausschluss von Handys statt, das zugehörige Netflix-Special "Right Now" wurde nun Mitte Juli veröffentlicht.