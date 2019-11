Als einziger scheint er vorher zu realisieren, was passiert. Vielleicht liegt es an seinem Spinnensinn? Auf jeden Fall sagt Peter Parker (Tom Holland) kurz vor seinem Ende zu Iron Man (Robert Downey Jr.):

Das Kino-Megaevent "Avengers: Infinity War" endet auf eine düstere Note. Okay. Auf eine richtig düstere Note.

„Mr. Stark, I don't feel so good...“

“MR. STARK I DON’T FEEL SO GOOD” #infinitywar pic.twitter.com/PdMPQmaC1w

Aus diesem schmerzhaften Abschied ist nun ein Meme entstanden. Es zeigt an andere traurige Filmmomente – oder an Dinge, die besser endlich verschwinden sollten. "Findet Nemo" ist dabei.

"Dad........I don't feel so good" pic.twitter.com/rtidilxGOV

Und "Doctor Who".

I don’t feel so good... pic.twitter.com/XLdY7Qxdod

Donkey, I don’t feel so good pic.twitter.com/upKE7HArZL

Shrek, I don’t feel so good pic.twitter.com/Aa6BZI8maO

"Mr. Gates, I don't feel so good" pic.twitter.com/xd3o3SLn9j

Hey senator, I don't feel so good pic.twitter.com/mMmruFBvmH