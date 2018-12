Es ist schwierig, bei all den kommenden Superheldenfilmen noch den Überblick zu bewahren. Ein neuer "Spider-Man", am Computer animiert, lief gerade an, ein erster "Aquaman", mit echten Menschen, kommt am Donnerstag. Dann folgt "Captain Marvel" im März und nur einen Monat später "Avengers: Endgame" – als eine Art Staffelfinale für elf Jahre Marvel-Comicfilme.