Der Theorie zufolge wird der Titel des vierten Films "Avengers: Annihilation" lauten. Wie ein Reddit-User herausfand, wurde im zweiten Avengers "Age of Ultron" wahrscheinlich sogar schon ein Hinweis darauf gegeben. Denn Scarlet Witch (gespielt von Elizabeth Olsen) sagt in einer Szene zur künstlichen Intelligenz Vision (gespielt von Paul Bettany), "I looked in your head and saw annihilation". Annihilation bedeutet "Vernichtung".

Auch zum düsteren Ende des dritten Teils der Filmreihe könnte der Titel "Annihilation" passen. In "Avengers: Infinity War" vernichtet Thanos mit einem Fingerschnippen die Hälfte der Menschheit.