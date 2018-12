Ant-Man war am Ende seines Solofilms "Ant-Man and the Wasp" in den Untiefen der Quantumebene verschwunden. Viele glauben, dort könnte der Schlüssel zum Kampf gegen Thanos liegen – vielleicht durch Zeitreisen. Nun steht er plötzlich putzmunter und in voller Größe vor der Tür. Wie hat er das geschafft? Was bringt er mit?

"Avengers: Endgame" startet am 25. April 2019 in den deutschen Kinos.

Erst am 3. Mai soll er in den US-Kinos anlaufen. Es ist der insgesamt 22. Film innerhalb des MCU – unter anderem Chris Evans, Brie Larson, Robert Downey Jr. und Scarlett Johansson spielen mit.