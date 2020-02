In der ARTE Mediathek ist aktuell eine Dokumentation über die Karriere des Darstellers zu sehen, die von der ersten Theateraufführung in der Highschool-Aula bis zu seinen größten Erfolgen in Hollywood und am Broadway führt. Schon als 16-Jähriger spielte Hoffman die Rolle des Willy Loman in “Tod eines Handlungsreisenden“. Eine Rolle, die sonst für wesentlich ältere Männer vorgesehen ist. Es war ein fulminanter Anfang, der zu seiner weiteren Karriere führen sollte.