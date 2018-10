Was erfährt man aus dem Trailer?

Arthur Curry, aka der Aquaman (Jason Momoa), ist Sohn des menschlichen Leuchtturmwärters Thomas Curry (Temuera Morrison) und der atlantischen Königin Atlanna (Nicole Kidman). Er wächst in der Menschenwelt auf, bis ihn die rothaarige Mera (Amber Heard) mit auf eine Expedition nimmt.

Sie stammt aus Atlantis und warnt ihn vor einem Krieg, den sein Bruder Orm Marius, aka Ocean Master (Patrick Wilson), gegen die Menschheit vom Zaun brechen will. Mera will Arthur motivieren, nach Atlantis zu kommen und den Thron in Anspruch zu nehmen.

Während ihrer Expedition kommt ihnen Aquamans Feind David Hyde, alias Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), in die Quere. Der Trailer zeigt zudem noch mehr von den Tiefseemonstern aus dem ersten Trailer, dazu noch mehr Farben und Action.