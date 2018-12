Kennt ihr noch die kleine Computerstimme, die immer so schön "Sie haben Post" gesagt hat? Ja, die gute alte Zeit vor Tinder und co., als man sich noch e-mails schreiben musste. Zwei Großstädter, der eine Unternehmer, die andere Buchhändlerin schlagen sich mit ihren Problemen durch das Leben im New York der späten Neunzigerjahre. Von ihrem schwierigen Alltag erzählen sie unter Pseudonym einer Bekanntschaft per E-Mail, doch sie ahnen nicht, wer sich in Wirklichkeit dahinter verbirgt.