Passend zur Adventszeit dreht sich bei Amazon Video in dieser Woche alles um Wünsche, Träume und Fantasie. Der Animationsfilm "Ballerina: Gib deinen Traum niemals auf" wärmt unsere Herzen und in der Komödie "Rubbeldiekatz" will Matthias Schweighöfer als Frau richtig durchstarten. Bei den Serien gehen mit der ersten Staffel von "Future Man" und der dritten Staffel von "12 Monkeys" gleich zwei spektakuläre Science-Fiction-Abenteuer an den Start und in "Christopher Robin" wird dem süßen Winnie Puuh und seinen Freunden neues Leben eingehaucht.