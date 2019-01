In dieser Woche tummeln sich viele große und kleine Helden auf Amazon Prime. In dem Stop-Motion-Film "Early Man: Steinzeit bereit" muss ein kleiner Steinzeitjunge großen Mut beweisen. Eher alltäglichen Herausforderungen stellt sich Bastian Pastewka in der neunten Staffel seiner Comedy-Serie "Pastewka" und die zweite Staffel von "This is Us" zeigt, dass wahre Helden nicht immer ein Cape tragen. Unglaubliches Durchhaltevermögen beweist auch die Witwe Florence Green, die in "Der Buchladen der Florence Green" ihren Laden mit allen Mitteln verteidigt.