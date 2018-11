Habt ihr auch schon mal eine wichtige Aufgabe so richtig verkackt? Keine Sorge, John Tavner ist schlimmer. In diesem Amazon Original wird der Nachrichtenagent John Tavner (Michael Dorman) mit dem schwierigen Auftrag betraut: Er soll verhindern, dass der Iran funktionsfähige Atomwaffen entwickelt. Dafür nimmt er die Identität eines Rohrleitungsbauunternehmers an. Allerdings stellt er sich bei seiner Undercovermission mehr als ungeschickt an. Die Comedy-Drama-Serie von Steve Conrad spart auch in der zweiten Staffel nicht mit schwarzem Humor.