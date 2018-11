Der Titel erinnern euch ein bisschen an "The Good Wife"? Kein Wunder, schließlich handelt es sich um ein Spin-off der erfolgreichen Serie. Die taffe Anwältin Diane Lockhart (Christine Baranski) konnte ihre Ziehtochter gerade noch vor den Auswirkungen eines verheerenden Finanzschwindels bewahren.

Doch diese Rettungsaktion kostet sie nicht nur ihr Vermögen, sondern auch ihre Partnerschaft bei Stern, Lockhart & Gardner. Ihr letzter Ausweg: ein Job in einer Kanzlei in Chicago. Dort trifft sie auf die ehrgeizige Lucca Quinn (Cush Jumbo). Welches Schicksal wird die beiden in Zukunft ereilen?