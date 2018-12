Neben der lang erwarteten 5. Staffel von "Vikings", erwarten uns auf Amazon Prime Video in dieser Woche viele abgedrehte Geschichten und urige Charaktere. In der Politsatire "The Death of Stalin: Hier regiert der Wahnsinn" entbrennt nach dem Tod von Josef Stalin ein erbitterter Machtkampf und in "Please Stand By" riskiert ein ganz besonderer "Star Trek"-Fan Kopf und Kragen, damit sein größter Traum endlich wahr wird.