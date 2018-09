In dieser Woche erfreut uns Amazon mit vielen namhaften Blockbustern. Los geht es mit dem wohl berühmtesten Bär der Welt, der in "Paddington 2" neue Abenteuer erlebt. Für "King Lear" wurde das gleichnamige Shakespeare-Drama kräftig entstaubt und Matt Damon sieht sich in der Tragikomödie "Downsizing" mit wahrhaft riesigen Problemen konfrontiert. Außerdem stehen ab sofort die beiden Kinokracher "Deadpool 2" und "Solo: A Star Wars Story" zum Abruf bereit.