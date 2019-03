Unglaublich wahre Geschichten bringen uns dieser Woche bei Amazon Prime Video zum Staunen. In dem Bürgerrechtsdrama "Loving" geht es um eine reale Liebesgeschichte, die sich gegen Rassismus behaupten muss. "Die Wunderübung" beschäftigt sich mit einer scheinbar zerrütteten Ehe. Als neue Serie geht die erste Staffel von "Taken" an den Start, die sich mit der Vorgeschichte von Filmheld Bryan Mills beschäftigt.