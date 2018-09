Geben wir es zu, wir wollten alle schon mal wissen, was hinter den Kulissen von Reality-Shows passiert. In der Dramedy-Serie "UnREAL" könnt ihr einen Blick hinter die Fassade werfen. Hier tun sich die wahren Abgründe des Showbusiness auf: Produzentin Rachel (Shiri Appleby) tut alles, um die Einschaltquoten in ungeahnte Höhen zu katapultieren und manipuliert deshalb die einzelnen Kandidaten. Nur so springen für die Kamera hochdramatische Szenen heraus.