Gerechtigkeit

Seehofer plant schnellere Abschiebungen – mit diesen 5 Maßnahmen

Er spricht von einem neuen "Masterplan".

Gerade erst hat Horst Seehofer seinen Rücktritt als CSU-Vorsitzender angekündigt. Viele hatten angenommen, dass er damit auch sein Amt als Innenminister aufgeben will – was er vor wenigen Wochen selbst so versprochen hatte. (bento)

Doch Horst Seehofer will im Amt bleiben – und zeigt nun mit einem neuen Abschiebe-Plan, was er als Innenminister noch so vor hat.

Mit einem neuen Fünf-Punkte-Plan sollen abgelehnte Asylbewerber schneller abgeschoben werden. Der "Bild am Sonntag" liegt der Plan aus dem Innenministerium bereits vor.

Das sind die fünf Maßnahmen:

1 Nächtliche Meldepflicht

Flüchtlinge, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, sollen sich abmelden, wenn sie zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens raus wollen. So soll verhindert werden, dass sie heimlich untertauchen. In Hessen und Niedersachsen gibt es die Anwesenheitspflicht schon.

2 Elektronische Chipkarten

Flüchtlinge sollen ihre Post nur noch mit Chipkarte abholen können. So kann registriert werden, wann sie einen Abschiebebescheid erhalten haben – die Briefe können nicht verschwinden.

3 "No-Name-Buchungen"

Eigentlich gibt es Flugtickets nur gegen Namen. Das Innenministerium will aber Vereinbarungen mit Fluggesellschaften treffen, Plätze auch ohne Personenzuordnungen buchen zu dürfen. Warum? Taucht ein Flüchtling vor seiner Abschiebung unter, kann ein anderer an seiner Stelle an Bord geschickt werden.

4 Verfügbare Ärzte in "Ankerzentren"

Bisher ist medizinisches Personal in den Sammellagern nur tageweise beschäftigt. Nun sollen sie fest angestellt werden – damit bei abgelehnten Asylbewerbern schneller die "Reisefähigkeit" geprüft werden kann.

5 Zentrales Abschieberegister

Künftig soll es eine bundesweite Datenbank geben, auf die alle Behörden – von Polizei bis Bamf – Zugriff haben. Dort sollen alle Abschiebetermine registriert sein. Außerdem soll jedes Bundesland eine eigene "Überstellungsbehörde" bekommen, damit Abschiebungen besser koordiniert werden.

Warum das alles?

Seehofer will damit vor allem gegen straffällige gewordene Asylbewerber und Gefährder vorgehen. Viele schaffen es, die Behörden immer wieder auszutricksen und unterzutauchen. Über alle Parteien hinweg sind sich Migrationspolitiker einig, einmal abgelehnte Asylbewerber schneller loszuwerden zu wollen.

Seehofer selbst hatte das Thema Abschiebungen zu einem seiner Kernthemen erklärt und kündigte "null Toleranz gegenüber Straftätern" an. Selbst für das Bürgerkriegsland Syrien gibt es Pläne: