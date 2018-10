Nach einer kürzeren Durststrecke heißt es in dieser Woche wieder: Binge-Watching bis zum Umfallen. Denn Amazon beglückt uns nicht nur mit neuen Folgen, sondern auch mit ganzen Serien-Boxen. Besonders die Fortsetzung der Erfolgsserie "The Man in the High Castle" und die erste Staffel des "Big Bang Theory" Prequels "Young Sheldon" verschaffen Serienjunkies schlaflose Nächte.