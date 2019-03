Retro

"Eine wilde Menge Sex": Menschen erzählen, was sie als Kinder mit ihren Barbies gemacht haben

"Shit, was hatten wir bitte für einen negativen Einfluss auf Barbie?!"

Barbie feiert heute ihren 60. Geburtstag und mir bedeutet dieser Tag... überhaupt nichts. Als Kind war ich mehr an Lego und Playmobil interessiert als an dem sanften Lächeln, den langen Beinen und den spitzen Füßen der dünnen Plastikpuppe. Als Erwachsene denke ich bei Barbie nur an ihre unrealistischen Körperproportionen und welche nervigen Schönheitsideale dadurch bei jungen Mädchen entstehen können.

Aber habe ich das wahre Potenzial der Puppe vielleicht einfach nicht erkannt? Hätte ich mit ihr mehr erleben können, als langweiliges Haarekämmen? Offenbar schon. Ich begab mich auf Google-Suche und fand einen Reddit-Thread, in dem Menschen erzählten, welche Rolle die Puppen in ihrer Kindheit spielten und ich sag mal so: In Barbies Welt ist ganz schön was los!

Hier sind die besten Barbie-Geschichten.

Alles begann mit einem Post im Subreddit "AskWomen", in dem eine Person fragte: "Wie habt ihr als Kinder mit euren Puppen gespielt?" Mit ihren eigenen Barbies hätte sie komplexe Sozialsysteme aufgebaut, voller tiefgreifender Probleme, Machtdynamiken und komplizierten Beziehungen – obwohl sie all diese Dinge in dem Alter noch gar nicht richtig verstanden hätte. Damit traf sie offenbar einen Nerv, denn was folgte, waren viele absurde, verstörende und lustige Erzählungen.