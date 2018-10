Umso besser also, dass Sat.1 mit "Alles oder nichts" eine neue Serie ins Rennen schickt, die ab sofort montags bis freitags um 18.30 Uhr die Lücke zwischen "Unter uns" und "Alles was zählt" füllt. Und von Letzterem zumindest vom Namen her nur minimal abweicht, so dass Zuschauerinnen und Zuschauer hoffentlich beste Vorabend-Unterhaltung erwarten.

Darum geht's in "Alles oder nichts":

Ein Flugzeug stürzt ab, mit ihm ein schwerreicher Geschäftsmann. Sein Tod bleibt, natürlich, nicht ohne Folgen. Denn der gute Mann hinterlässt in Berlin nicht nur seine Familie, sondern auch allerlei uneheliche Kinder, die nun neben einer Identitätskrise auch noch ein unverhoffter Geldsegen erwartet.