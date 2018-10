Today

Polizei durchsucht Wohnungen von AfD-Nachwuchs in Bayern

Drei Fragen, drei Antworten

Die Polizei hat am Freitag Wohnungen von sechs Mitgliedern der AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" in Bayern durchsucht. Das hat uns die Staatsanwaltschaft München bestätigt. Den Männern und Frauen aus Bayreuth, Augsburg, Amberg und dem Landkreis München wird Sachbeschädigung vorgeworfen. Einer von ihnen kandidiert für den Landtag.

Um welchen Fall geht es?

Die Junge Alternative hatte die Landeszentrale der CSU München verunstaltet und dort einen Tatort errichtet. Namen von rund 40 Opfern von Gewalttaten sprühten sie mit Kreide auf den Boden. Drumherum verteilten sie Kunstblut. Es soll sich um Namen von Opfern des Anschlags auf den Breitscheidplatz sowie ermordeten und vergewaltigte Frauen aus Deutschland und Europa handeln.

Der Landesvorsitzende der JA Bayern, Sven Kachelmann, sagte in einer Pressemitteilung dazu, Ministerpräsident Markus Söder und die bayerische CSU seien Komplizen der Kanzlerin, an deren Händen klebe Blut. Es seien Merkels Tote.

Die Staatsanwaltschaft betonte auf Nachfrage, dass es um einen Vorfall vom 7. Oktober gehe. Bei BuzzFeed steht ein anderes Datum: Der AfD-Nachwuchs habe auf eine neue Webseite aufmerksam machen wollen. Dort heißt es, Merkel sei nicht nur Schuld an Gewalt und Terroranschlägen in Deutschland, sondern insgesamt in Europa, weil sie 2015 die Grenzen nicht geschlossen habe.

Hat die CSU Strafantrag gestellt?

Nein, sondern die Staatsanwaltschaft selbst. Sie sieht nämlich öffentliches Interesse und ließ nun die Wohnungen durchsuchen.

Jetzt stellt sich die AfD in einem Facebook-Post als Opfer dar und behauptet, es handle sich um "Repression", die im Jahr 2018 zunähme. Als Grund für die Durchsuchung wird über eine "vermutete Sachbeschädigung" spekuliert. (AfD Niederbayern)

Wie geht es jetzt weiter?

Zu den Ergebnissen der Durchsuchungen konnte die Sprecherin am Freitagmittag noch nichts sagen. "Wir hatten die Beweismittel zusammen und wollten nicht bis nach der Wahl warten", sagte die Sprecherin zu bento. Am Sonntag finden in Bayern Landtagswahlen statt. Derzeit liegt die AfD in Umfragen bei 12,8 Prozent, die CSU bei 32,9. (SPIEGEL ONLINE)

Bis Jahresende will der Verfassungsschutz nach Recherchen des SPIEGEL darüber entscheiden, ob die AfD überwacht werden soll. 13 Bundesländer haben bereits belastendes Material gesammelt.