In Disneys Zeichentrickfilm "Aladdin" aus dem Jahr 1992 reihte sich ein Klischee über den Nahen Osten an das andere – so wird es Disney seit Jahren vorgeworfen. Um das bei der neuen Realverfilmung, die 2019 erscheinen soll, zu verhindern, hat das Produktionsteam daher einige Vorkehrungen getroffen.