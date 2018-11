Gerechtigkeit

Dutzende Mitglieder verlassen "Junge Alternative" – weil die ihnen zu rechtsextrem wird

Der Verfassungsschutz hat bei der Erkenntnis geholfen.

Für gut 50 Mitglieder der AfD-Nachwuchsorganisation in Baden-Württemberg ist die "Alternative" nun keine Alternative mehr. Sie beobachten einen "Radikalisierungsprozess" und "sektenartige Strukturen" bei der "Jungen Alternative" (JA) im Bundesland – und wollen dabei nicht mehr mitmachen. So steht es in einer Austrittserklärung, die die ehemaligen Jung-AfDler am Samstag veröffentlicht haben. (SWR)



Was steckt dahinter?

Die AfD-Jugend kooperiert in vielen Verbänden mit den vom Verfassungsschutz beobachteten Identitären. Die Gruppe gilt als rechtsextrem, gibt sich aber modern und unschuldig. Auch in Baden-Württemberg gebe es viele Bezirksverbände, die "regelrechte Parallelstruktren mit engen Verbindungen" zu den Identitären aufgebaut hätten, beklagen nun die Zurückgetretenen in ihrer Erklärung.